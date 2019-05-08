Мужчина перевозил взрывчатку в банках со спортивным питанием
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Пограничники Харьковского отряда совместно с работниками таможни обнаружили на границе с Россией большое количество вещества, похожего на взрывчатку. Об этом сообщает пресс-центр МВД, передает УНН.
Так, в пункт пропуска "Гоптовка" прибыл автомобиль Nissan. На нем в Россию направлялся гражданин Украины. Во время осмотра автомобиля состоялось срабатывания служебного пса пограничников, натренированного на поиск оружия и взрывчатки.
В ходе дальнейшего осмотра, в газовом баллоне транспортного средства, правоохранители обнаружили 56 банок с надписью CREATINE, наполненных веществом, похожим на взрывчатку в виде пороха.
Сейчас вещество изъято. В компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деянии, которое содержит признаки уголовного преступления по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Продолжается экспертиза.
Напомним, охрану украинской границы в канун 9 мая усилили.