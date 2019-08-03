Мужчина нанес жене 10 ударов топором в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 августа. УНН. На Кировоградщине мужчина нанес жене около десяти ударов топором, пока делом занимаются правоохранители. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
Злоумышленник намеревался убить жертву. Он нанес женщине около десяти ударов топором в разные части тела.
Считая, что убил жену, мужчина скрылся с места происшествия. Однако, внука потерпевшей вызвала скорую, что госпитализировала женщину в Маловисковскую ЦРБ.
Сейчас суд назначил мужчине судебно-психиатрическую экспертизу. Эксперты должны выяснить, осознавал ли он свои действия в момент преступления. Ведется следствие.
Как сообщал УНН, человек отрубил голову собственной матери на Кировоградщине.