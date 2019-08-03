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Чоловік наніс дружині 10 ударів сокирою на Кіровоградщині

Чоловік наніс дружині 10 ударів сокирою на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 серпня. УНН. На Кіровоградщині чоловік наніс дружині близько десяти ударів сокирою, наразі справою займаються правоохоронці. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.

Зловмисник мав намір вбити жертву. Він наніс жінці близько десяти ударів сокирою в різні частини тіла.

Вважаючи, що вбив дружину, чоловік зник з місця події. Однак, онука потерпілої викликала швидку, що госпіталізувала жінку до Маловисківської ЦРЛ.

Наразі суд призначив чоловікові судово-психіатричну експертизу. Експерти мають з’ясувати, чи усвідомлював він свої дії в момент злочину. Ведеться слідство.

Як повідомляв УНН, чоловік відрубав голову власній матері на Кіровоградщині.

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