Чоловік наніс дружині 10 ударів сокирою на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 серпня. УНН. На Кіровоградщині чоловік наніс дружині близько десяти ударів сокирою, наразі справою займаються правоохоронці. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.
Зловмисник мав намір вбити жертву. Він наніс жінці близько десяти ударів сокирою в різні частини тіла.
Вважаючи, що вбив дружину, чоловік зник з місця події. Однак, онука потерпілої викликала швидку, що госпіталізувала жінку до Маловисківської ЦРЛ.
Наразі суд призначив чоловікові судово-психіатричну експертизу. Експерти мають з’ясувати, чи усвідомлював він свої дії в момент злочину. Ведеться слідство.
Як повідомляв УНН, чоловік відрубав голову власній матері на Кіровоградщині.