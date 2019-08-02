Чоловік відрубав голову власній матері на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 серпня. УНН. У селі Новолутківка Добровеличківського району син сокирою відрубав голову рідній матері. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел.
Трагедія сталася 1 серпня.
Чоловікові 39 років. Загиблій — 69.
Жінка перенесла інсульт, не могла ходити і була незрячою.
Чоловік, за словами місцевих, має розлади психіки. Він розмовляв сам із собою, казав, що чує голоси.
Як повідомляв УНН, у Тернополі хлопець зарізав залицяльника матері, знімаючи вбивство на телефон.