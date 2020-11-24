Мужчина пытался вывезти за границу 14-летнюю дочь по фальшивым документам
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. На Закарпатье мужчина пытался пересечь границу с 14-летней дочерью, предъявив якобы заверенное согласие матери, которое оказалась фальшивкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"Житель Ивано-Франковской с 14-летней дочерью прибыли вчера автомобилем в пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. Они сообщили, что едут в Италию, где работает мать девушки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в качестве основания для выезда из Украины несовершеннолетнего гражданина отец предоставил заверенное согласие матери.
"Но в документе, который, якобы, выдали в Генконсульстве Украины в Милане, пограничники обнаружили несоответствие бланка, отличие оттиска печати установленного образца и обычные ошибки правописания. В связи с этим, мужчина с дочкой границу Украины не пересекли", - добавили в сообщении.
Напомним, с начала года сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили 555 человек по базе данных Интерпола и передали большинство из них иностранным правоохранителям.