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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 22396 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 81069 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101375 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117489 просмотра

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3 марта, 11:09 • 152311 просмотра

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Мужчина пытался вывезти за границу 14-летнюю дочь по фальшивым документам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. На Закарпатье мужчина пытался пересечь границу с 14-летней дочерью, предъявив якобы заверенное согласие матери, которое оказалась фальшивкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Житель Ивано-Франковской с 14-летней дочерью прибыли вчера автомобилем в пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. Они сообщили, что едут в Италию, где работает мать девушки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве основания для выезда из Украины несовершеннолетнего гражданина отец предоставил заверенное согласие матери.

"Но в документе, который, якобы, выдали в Генконсульстве Украины в Милане, пограничники обнаружили несоответствие бланка, отличие оттиска печати установленного образца и обычные ошибки правописания. В связи с этим, мужчина с дочкой границу Украины не пересекли", - добавили в сообщении.

Напомним, с начала года сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили 555 человек по базе данных Интерпола и передали большинство из них иностранным правоохранителям.

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