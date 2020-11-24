Чоловік намагався вивезти за кордон 14-річну доньку за фальшивими документами

“Житель Івано-Франківщини з 14-річною донькою прибули учора автомобілем в пункт пропуску „Тиса“, що на кордоні з Угорщиною. Вони повідомили, що їдуть в Італію, де працює мати дівчини”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що як підставу для виїзду з України неповнолітньої громадянки її батько надав завірену згоду матері.

“Але у документі, який, нібито, видали в Генконсульстві України у Мілані, прикордонники виявили невідповідність бланку, відмінність відтиску печатки від встановленого зразка та звичайні помилки правопису. У зв’язку з цим, чоловік з донькою кордон України не перетнули”, — додали в повідомленні.

Нагадаємо, з початку року працівники Державної прикордонної служби виявили 555 осіб за базою даних Інтерполу і передали більшість із них іноземним правоохоронцям.