Мужчина на Прикарпатье попытался застрелиться
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Мужчина на Прикарпатье попытался покончить с жизнью, выстрелив себе в голову из огнестрельного оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Инцидент произошел 14 августа около 10:30 в поселке Гвоздец Коломыйского района.
"На собственном дворе совершил попытку суицида через выстрел в голову из самодельного гладкоствольного оружия гражданин 1951 года рождения, который был доставлен в реанимационное отделение Коломыйской ЦРБ, состояние тяжелое", - указали в управлении.
Напомним, мужчина на Прикарпатье повесился на дереве.