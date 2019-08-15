Мужчина на Прикарпатье попытался застрелиться

КИЕВ. 15 августа. УНН. Мужчина на Прикарпатье попытался покончить с жизнью, выстрелив себе в голову из огнестрельного оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.