Чоловік на Прикарпатті спробував застрелитися
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Чоловік на Прикарпатті спробував покінчити із життям, вистріливши собі в голову з вогнепальної зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
Інцидент стався 14 серпня близько 10:30 у селищі Гвіздець Коломийського району.
"На власному подвір'ї вчинив спробу суїциду через вистріл у голову з саморобної гладкоствольної зброї громадянин 1951 року народження, який був доставлений в реанімаційне відділення Коломийської ЦРЛ, стан важкий", - вказали в управлінні.
Нагадаємо, чоловік на Прикарпатті повісився на дереві.