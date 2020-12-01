Мужчина чуть не совершил ДТП с патрульной машиной и убегал от полиции: применили оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Киевской области водитель автомобиля создал аварийную ситуацию с автомобилем патрульной полиции, после чего начал убегать. Правоохранители применили оружие и стреляли по колесам автомобиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.
"В селе Гатное Киево-Святошинского района водитель автомобиля на регулируемом перекрестке создал аварийную ситуацию с патрульным полицейским автомобилем. На законное требование сотрудников полиции он не остановился и начал убегать, подвергая опасности других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, чтобы избежать трагедии на дороге, полицейские на служебном авто начали преследовать нарушителя, включив специальные сине-красные маячки и звуковой сигнал.
"Однако водитель не реагировал и продолжал убегать от правоохранителей на большой скорости. Для остановки транспортного средства... полицейские применили табельное огнестрельное оружие - открыли огонь по колесам машины нарушителя. Заблокировали движение и остановили автомобиль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никто из людей не пострадал.
"Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Нарушителем оказался 56-летний киевлянин. Во время освидетельствования с помощью прибора "Драгер" установлено, что содержание алкоголя составляло 1,64 промилле", - указано в сообщении.
Сообщается, что по этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении, суд изберет ему меру пресечения. Также составлены соответствующие административные материалы по статьям 130, 122, 122-2, 126 КУоАП.
Напомним, в Харьковской области 14-летний за сутки успел украсть три авто и трижды попасть в ДТП.