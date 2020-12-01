Чоловік мало не вчинив ДТП з патрульною машиною і тікав від поліції: застосували зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. На Київщині водій автомобіля створив аварійну ситуацію з автомобілем патрульної поліції, після чого почав тікати. Правоохоронці застосували зброю і стріляли по колесах автівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.
“У селі Гатне Києво-Святошинського району водій автомобіля на регульованому перехресті створив аварійну ситуацію з патрульним поліцейським автомобілем. На законну вимогу працівників поліції він не зупинився і почав тікати, наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, щоб уникнути трагедії на дорозі, поліцейські на службовому авто почали переслідувати порушника, включивши спеціальні синьо-червоні маячки та звуковий сигнал.
"Однак водій не реагував і продовжив тікати від правоохоронців на великій швидкості. Для зупинки транспортного засобу... поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю - відкрили вогонь по колесах автівки порушника. Заблокували рух і зупинили автомобіль”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ніхто з людей не постраждав.
“Зловмисника в стані алкогольного сп’яніння затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушником виявився 56-річний киянин. Під час освідування за допомогою приладу “Драгер” встановлено, що вміст алкоголю становив 1,64 проміле”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру, суд обере йому запобіжний захід. Також складено відповідні адміністративні матеріали за статтями 130, 122, 122-2, 126 КУпАП.
Нагадаємо, на Харківщині 14-річний за добу встиг вкрасти три авто і тричі потрапити у ДТП.