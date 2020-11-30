На Харківщині 14-річний за добу встиг вкрасти три авто і тричі потрапити у ДТП

"За одну добу 14-річний мешканець Краснокутського району викрав три автівки — “УАЗ”, “ВАЗ-2121” та Folkswagen Transporter", - вказали у поліції.

Повідомлення про зникнення транспортних засобів надійшли до поліції 29 листопада. Правоохоронці встановили особу зловмисника.

"Як пояснив неповнолітній, він хотів повчитися їздити на авто, але не впорався з керуванням і тричі потрапив у ДТП. Першим хлопець угнав “УАЗ”, на якому одразу в’їхав у паркан домоволодіння. Пересівши на “ВАЗ-2121”, підліток зніс паркан сусіднього будинку і врізався у дерево. На Folkswagen Transporter хлопець також зіштовхнувся з деревом", - додали у поліції.

Наразі транспортні засоби повернуті власникам.

Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, за смертельну ДТП на Львівщині затримали неповнолітнього.