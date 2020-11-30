В Харьковской области 14-летний за сутки успел угнать три авто и трижды попасть в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Харьковской области 14-летний школьник за сутки угнал три автомобиля. Объяснил, что хотел научиться управлять автомобилем, но не справился и трижды попал в ДТП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"За сутки 14-летний житель Краснокутского района угнал три автомобиля - "УАЗ", "ВАЗ-2121" и Folkswagen Transporter", - указали в полиции.
Сообщение об исчезновении транспортных средств поступили в полицию 29 ноября. Правоохранители установили личность злоумышленника.
"Как объяснил несовершеннолетний, он хотел поучиться ездить на авто, но не справился с управлением и трижды попал в ДТП. Первым парень угнал "УАЗ", на котором сразу въехал в забор домовладения. Пересев на "ВАЗ-2121", подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево. На Folkswagen Transporter парень также столкнулся с деревом", - добавили в полиции.
На данный момент транспортные средства возвращены владельцам.
Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Напомним, за смертельное ДТП во Львовской облати задержали несовершеннолетнего.