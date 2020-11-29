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Збив підлітка на смерть і втік: за ДТП на Львівщині затримали неповнолітнього

Збив підлітка на смерть і втік: за ДТП на Львівщині затримали неповнолітнього

Київ • УНН

 • 13817 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. На Львівщині поліцейські затримали 17-річного водія, який підозрюється у тому, що на смерть збив 16-річного підлітка і втік. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

“Проведеними розшуковими заходами правоохоронці виявили Ford, яким було скоєно наїзд, у полі за селом, приблизно за п’ять кілометрів від місця події. Поліцейські встановили особу водія, причетного до смертельної ДТП - неповнолітнього місцевого мешканця віком 17 років. Автомобіль вилучено. Водія затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, за процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Вказано, що проводяться слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на Львівщині водій на авто на смерть збив підлітка і втік.

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