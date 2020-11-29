Сбил подростка насмерть и скрылся: за ДТП во Львовской области задержали несовершеннолетнего
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во Львовской области полицейские задержали 17-летнего водителя, который подозревается в том, что насмерть сбил 16-летнего подростка и скрылся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.
"Проведенными розыскными мероприятиями правоохранители обнаружили Ford, которым был совершен наезд, в поле за селом, примерно в пяти километрах от места происшествия. Полицейские установили личность водителя, причастного к смертельному ДТП - несовершеннолетнего местного жителя возрастом 17 лет. Автомобиль изъят. Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области, под процессуальным руководством Золочевской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Указано, что проводятся следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, во Львовской области водитель на авто насмерть сбил подростка и скрылся.