Мужская сборная Украины пробилась в элитный дивизион ЧЕ по регби

В заключительном матче против Швеции, прошедшего в Одессе, украинцы одержали важную победу со счетом 23:14 и поднялись на итоговое первое место.

Ранее “желто-голубые” обыграли Люксембург 24:13, Венгрию 48:24, но уступила Молдове 13:17.

Таким образом, в украинцев 14 очков в таблице, у шведов 13 в Люксембурге — 9, Венгрии — 6, а в Молдавии — 4.

Добавим, в следующем сезоне “сине-желтые” сыграют в дивизионе “Трофи”.