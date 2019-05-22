Мужская сборная Украины пробилась в элитный дивизион ЧЕ по регби
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Национальная мужская команда Украины под руководством Валерия Кочанова ярко завершила свои выступления в чемпионате Европы по регби-15 в дивизионе “Конференция 1 “Север”. Об этом сообщает Федерация регби Украины, передает УНН.
В заключительном матче против Швеции, прошедшего в Одессе, украинцы одержали важную победу со счетом 23:14 и поднялись на итоговое первое место.
Ранее “желто-голубые” обыграли Люксембург 24:13, Венгрию 48:24, но уступила Молдове 13:17.
Таким образом, в украинцев 14 очков в таблице, у шведов 13 в Люксембурге — 9, Венгрии — 6, а в Молдавии — 4.
Добавим, в следующем сезоне “сине-желтые” сыграют в дивизионе “Трофи”.