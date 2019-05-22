Чоловіча збірна України пробилася до елітного дивізіону ЧЄ з регбі

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Національна чоловіча команда України під орудою Валерія Кочанова яскраво завершила свої виступи в чемпіонаті Європи з регбі-15 в дивізіоні “Конференція 1 “Північ”. Про це інформує Федерація регбі України, передає УНН.

У заключному матчі проти Швеції, що пройшов в Одесі, українці здобули важливу перемогу з рахунком 23:14 та піднялися на підсумкове перше місце.

Раніше “жовто-блакитні” обіграли Люксембург 24:13, Угорщину 48:24, але поступилася Молдові 13:17.

Таким чином, в українців 14 очок в таблиці, у шведів 13, у Люксембургу — 9, Угорщини — 6, а у Молдови — 4.

Додамо, наступного сезону “синьо-жовті” зіграють в дивізіоні “Трофі”.

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