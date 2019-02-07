Стал известен соперник мужской теннисной сборной Украины на Кубке Дэвиса
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В штаб-квартире Международной теннисной федерации (ITF) состоялась процедура жеребьевки I и II групп Кубка Дэвиса, передает корреспондент УНН.
В борьбе за выход в квалификацию финала Кубка Дэвиса-2020 национальная команда Украины в Первой группе Евро-Африканской зоны будет вести борьбу со сборной Венгрии, которая имела 4-й номер посева.
Сейчас счет в очных встречах сборных 2:0 в пользу “желто-синих”.
Примечательно, что во венгерским флагом выступает 47 ракетка мира Мартон Фучович, больше венгерских теннисистов в топ-200 нет.
Отметим, что поединки в Первой группе зоны Европа/Африка пройдут 13-15 сентября 2019.
Вашему вниманию результаты других пар в Первой группе Евро-Африканской зоны:
Чехия (1 сеяные) — Босния и Герцеговина
Швеция (2) — Израиль
Австрия (3) — Финляндия
Швейцария (5) — Словакия
Португалия (6) — Беларусь.