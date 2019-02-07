Став відомий суперник чоловічої тенісної збірної України на Кубку Девіса
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У штаб-квартирі Міжнародної тенісної федерації (ITF) відбулася процедура жеребкування І та ІІ груп Кубку Девіса, передає кореспондент УНН.
У боротьбі за вихід в кваліфікацію фіналу Кубку Девіса-2020 національна команда України в Першій групі Євро-Африканської зони буде вести боротьбу зі збірною Угорщини, яка мала 4-й номер посіву.
Наразі рахунок в очних зустрічах збірних 2:0 на користь "жовто-блакитних".
Примітно, що під угорським прапором виступає 47 ракетка світу Мартон Фучовіч, більше угорських тенісистів у топ-200 немає.
Зазначимо, що поєдинки в Першій групі зони Європа/Африка пройдуть 13-15 вересня 2019 року.
До вашої уваги результати інших пар у Першій групі Євро-Африканської зони:
Чехія (1 сіяні) - Боснія і Герцеговина
Швеція (2) - Ізраїль
Австрія (3) - Фінляндія
Швейцарія (5) - Словаччина
Португалія (6) – Білорусь.