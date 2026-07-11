ЧМ-2026: Мерино, который вывел Испанию в полуфинал, вошел в историю мундиалей

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Испанский футболист Микель Мерино стал первым в истории чемпионатов мира по футболу, забившим несколько победных голов в матчах плей-офф, выходя на замену, пишет УНН со ссылкой на ESPN.

Детали

Мерино также стал первым игроком за последние 60 лет, забившим два победных гола после 87-й минуты в матчах плей-офф чемпионата мира. Он забил победный гол на 88-й минуте Бельгии и со счётом 2:1 вывел Испанию в полуфинал против Франции.

Это был второй раз на этой неделе, когда Мерино стал героем Испании. Он также забил победный гол на 91-й минуте против Португалии в 1/8 финала в понедельник, выйдя на поле на 85-й минуте.

"Я даже не знаю, что сказать, я сам не могу в это поверить, – сказал Мерино журналистам после игры. – Сделав это один раз, я думал, что это не повторится ещё долго – и вот мы снова здесь".

"Я верю в удачу, но не думаю, что это удача. Речь о том, чтобы быть готовым, когда выходишь на поле. Так что не стоит удивляться, если я забиваю в последние несколько минут, потому что, когда я выхожу на поле, я готов", – сказал он.

"Но это сюрреалистично – выходить на замену и помогать команде забить гол в двух матчах подряд. Мои товарищи по команде постоянно говорили мне: "Ты снова забьёшь". Я всегда хочу выходить на поле, чтобы помочь команде улучшиться и внести свой вклад, как только могу", – указал Мерино.

Это уже третий раз, когда Мерино забивает победный гол на крупном турнире за сборную Испании. Он также забил победный гол на 119-й минуте против Германии в четвертьфинале прошлого чемпионата Европы.

"Сомневаюсь, что это повторится, – добавил он. – Посмотрим, что будет. У нас ещё два матча [до победы] на чемпионате мира. Надеюсь, нам это удастся".

"Мне так повезло, и я имею привилегию каждый день переживать это с родителями, тётями и дядями. Я сейчас в очень счастливом моменте своей жизни".

Мерино присоединился к Альваро Морате и Фернандо Морьентесу как единственные испанцы, забившие несколько голов, выходя на замену на чемпионате мира – каждый из них забил по два гола.

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