Членство в ЕС и угроза ядерным объектам: Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Евросовета

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“Провел очередные переговоры с Президентом Европейского совета. Обсудили угрозу ядерным объектам, обстрелы гражданской и критической инфраструктуры. Должны это остановить. Поднял вопрос членства Украины в ЕС. Народ Украины этого достоин", - говорится в сообщении.

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Зеленский также обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ядерный терроризм России, дальнейшее усиление санкций против РФ и следующие совместные шаги.