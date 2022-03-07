Членство в ЄС та загроза ядерним об’єктам: Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Євроради
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Сторони обговорили загрозу ядерним об'єктам нашої країни з боку РФ, а також членство України в ЄС. Про це Голова держави написав у своєму Twitter, пише УНН.
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“Провів чергові перемовини з Президентом Європейської ради. Обговорили загрозу ядерним об'єктам, обстріли цивільних та критичної інфраструктури. Маємо це зупинити. Порушив питання членства України в ЄС. Народ України цього гідний”, - йдеться в повідомленні.
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Зеленський також обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном ядерний тероризм Росії, подальше посилення санкцій проти РФ та наступні спільні кроки.