Членство в ЄС та загроза ядерним об’єктам: Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Євроради

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“Провів чергові перемовини з Президентом Європейської ради. Обговорили загрозу ядерним об'єктам, обстріли цивільних та критичної інфраструктури. Маємо це зупинити. Порушив питання членства України в ЄС. Народ України цього гідний”, - йдеться в повідомленні.

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Зеленський також обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном ядерний тероризм Росії, подальше посилення санкцій проти РФ та наступні спільні кроки.