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Члены ВСК будут требовать от Сытника выполнения обещания и отстранения Углавы

Киев • УНН

 • 6320 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Нардеп Андрей Тетерук заявляет, что ВСК по делу злоупотреблений в "Укроборонпроме" будет настаивать на отстранении НАБУ тех сотрудников, которые фигурируют в так называемом "Бигусгейте". В том числе и заместителя директора Бюро Гизо Углавы, которого обещал отстранить его шеф Сытник, передает УНН.

Члены ВСК будут требовать от Сытника выполнения обещания и отстранения Углавы

Еще во время первого заседания ВСК директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что проведет служебное расследование и отстранит детективов, упомянутых в расследовании группы Дениса Бигуса. Это был ответ на вопрос членов комиссии о возможном отстранении Гизо Углавы на время проведения расследования.

Согласно обнародованной переписке, в декабре 2016 года подозреваемый Жуков требовал от соучастника схемы Рогозы решить вопрос исключения их фирмы из списка компаний с признаками фиктивности с помощью заместителя директора НАБУ Гизо Углавы. Через месяц "Оптимумспецдеталь" не была включена в уточненный список, который был направлен с подписью Углавы.

В свою очередь члены временной следственной комиссии настаивают на проведении соответствующего расследования по Гизо Углаве.

Так народный депутат Андрей Тетерук в комментарии СМИ заявил, что НАБУ не имеет права покрывать "своих", а обязано провести соответствующее расследование относительно их сотрудника: "Если СБУ находит в себе силы очищать ряды от коррупционеров, и за последние 4 года эта цифра значительно превышает показатели последних 20 лет, то почему НАБУ должно своих покрывать? Это абсолютный нонсенс, и мириться с этим нет никакого смысла. После того, как господин Сытник пытался оправдывать одного депутата, было понятно, что у них существует вполне очевидная круговая порука, еще хуже, чем в криминальных структурах. Поэтому мы будем видеть, является ли это именно такой организацией, которая будет покрывать своих несмотря на очевидные правонарушения, или они будут способны понимать недостатки поведения своих сотрудников и пытаться от них избавиться всячески. Мы не дадим ни в коем случае им злоупотреблять как общественным доверием, так и доверием парламента".

Напомним, что 25 февраля журналисты "Bihus.info" опубликовали две части расследования, в котором рассказали, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по разворовыванию в оборонном комплексе. Среди причастных к покрытию сделок журналисты назвали и детективов НАБУ. На время проведения внутреннего расследования были отстранены несколько детективов, в том числе руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский, который фигурирует в материалах расследования. Именно подчиненные Калужинскому детективы занимались вопросом исключения фирмы "Оптимумспецдеталь" из списка компаний с признаками фиктивности. Судя по обнародованным материалам, Калужинский лично знаком с одним из подозреваемых Андреем Рогозой, а подчиненные Калужинскому детективы имеют неформальные отношения с бизнесменами, которые фигурируют в деле "Укроборонпрома", регулярно встречаются с ними, а также получают от бизнесменов дорогие подарки.

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