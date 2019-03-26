Члени ТСК вимагатимуть від Ситника виконання обіцянки і відсторонення Углави

Ще під час першого засідання ТСК директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що проведе службове розслідування і відсторонить детективів, згаданих у розслідуванні групи Дениса Бігуса. Це була відповідь на питання членів комісії про можливе відсторонення Гізо Углави на час проведення розслідування.

Згідно з оприлюдненим листуванням, у грудні 2016 року підозрюваний Жуков вимагав від співучасника схеми Рогози вирішити питання виключення їхньої фірми зі списку компаній з ознаками фіктивності за допомогою заступника директора НАБУ Гізо Углави. Через місяць "Оптімумспецдеталь" не була включена до уточненого списку, який був направлений з підписом Углави.

Своєю чергою члени тимчасової слідчої комісії наполягають на проведенні відповідного розслідування щодо Гізо Углави.

Так народний депутат Андрій Тетерук у коментарі ЗМІ заявив, що НАБУ не має права покривати "своїх", а зобов'язане провести відповідне розслідування щодо їхнього співробітника: "Якщо СБУ знаходить у собі сили очищати ряди від корупціонерів, і за останні 4 роки ця цифра значно перевищує показники останніх 20 років, то чому НАБУ має своїх покривати? Це абсолютний нонсенс, і миритися з цим немає ніякого сенсу. Після того, як пан Ситник намагався виправдовувати одного депутата, було зрозуміло, що у них існує цілком очевидна кругова порука, ще гірше, ніж у кримінальних структурах. Тому ми будемо бачити, чи є це саме такою організацією, яка буде покривати своїх, незважаючи на очевидні правопорушення, або вони будуть здатні розуміти недоліки поведінки своїх співробітників і намагатися від них позбутися всіляко. Ми не дамо у жодному разі їм зловживати як суспільною довірою, так і довірою парламенту".

Нагадаємо, що 25 лютого журналісти "Bihus.info" опублікували дві частини розслідування, у якому розповіли, що син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадань в оборонному комплексі. Серед причетних до покриття угод журналісти назвали і детективів НАБУ. На час проведення внутрішнього розслідування були відсторонені кілька детективів, у тому числі керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський, який фігурує у матеріалах розслідування. Саме підлеглі Калужинському детективи займалися питанням виключення фірми "Оптімумспецдеталь" зі списку компаній з ознаками фіктивності. Судячи з оприлюднених матеріалів, Калужинський особисто знайомий з одним з підозрюваних Андрієм Рогозою, а підлеглі Калужинському детективи мають неформальні відносини з бізнесменами, які фігурують у справі "Укроборонпрому", регулярно зустрічаються з ними, а також отримують від бізнесменів дорогі подарунки.