Членам банды, орудовавшей в Одесской области, сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Членам банды, которая терроризировала жителей Саратского и Килийского районов Одесской области, а также областного центра, сообщено о подозрении. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"Прокуратура Одесской области 3 мая сообщила о подозрении 5 членам преступной группировки в совершении бандитизма, разбойных нападениях, кражах и незаконном обращении с оружием (ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.
В ходе расследования установлено, что лидер банды подобрал 4-х физически подготовленных сообщников, разделил между ними роли, а также приобрел огнестрельное и другое оружие, балаклавы, перчатки и тому подобное.
По данным следствия, участники преступной группы в течение ноября - декабря 2016 года совершили ряд вооруженных нападений и краж у семей предпринимателей в Одессе, с. Заря Саратского района и с. Новоселовка Килийского района Одесской области. Во время совершения преступлений бандиты прибегали к избиениям и запугиваниям, а также связывали своих жертв.
Сумма ущерба, причиненного незаконными действиями, составляет почти полмиллиона грн. Сейчас члены преступной группировки арестованы судом по ходатайству прокуратуры.
Как сообщал УНН 4 мая, в Ровенской области банда в масках ограбила семью.