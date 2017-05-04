Членам банди, яка діяла на Одещині, повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Членам банди, яка тероризувала мешканців Саратського та Кілійського районів Одеської області, а також обласного центру, повідомлено про підозру. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
"Прокуратура Одеської області 3 травня повідомила про підозру п’ятьом членам злочинного угруповання у вчиненні бандитизму, розбійних нападах, крадіжках та незаконному поводженні зі зброєю (ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться у повідомленні.
У ході розслідування встановлено, що лідер банди підібрав 4-ох фізично підготовлених спільників, поділив між ними ролі, а також придбав вогнепальну та іншу зброю, балаклави, рукавички тощо.
За даними слідства, учасники злочинної групи протягом листопада - грудня 2016 року скоїли низку озброєних нападів та крадіжок у сімей підприємців в Одесі, с. Зоря Саратського району та у с. Новоселівка Кілійського району Одещини. Під час вчинення злочинів бандити вдавалися до побиття та залякування, а також зв’язували своїх жертв.
Сума шкоди, завданої незаконними діями, складає майже півмільйона грн. Наразі членів злочинного угруповання за клопотанням прокуратури судом арештовано.
Як повідомляв УНН 4 травня, на Рівненщині банда в масках пограбувала родину.