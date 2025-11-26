Члена семьи пресс-секретаря Белого дома Ливитт «внезапно задержали» офицеры миграционной службы – СМИ

$42.400.03
48.950.03
ukenru
Эксклюзив
14:29 • 198 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
14:17 • 1702 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
13:23 • 10138 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
11:49 • 13575 просмотра
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили
10:00 • 12548 просмотра
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Эксклюзив
09:34 • 19013 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 33525 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:59 • 29193 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
26 ноября, 08:27 • 18351 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
26 ноября, 07:00 • 31152 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.6м/с
84%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака на Запорожье: число раненых возросло до 19Photo26 ноября, 05:09 • 14390 просмотра
Министр армии США сделал пессимистический прогноз относительно ситуации в Украине: реакция Вэнса и Рубио не заставила себя ждать26 ноября, 06:56 • 16822 просмотра
"Моя скала": миллиардер Ричард Брэнсон сообщил о смерти жены - после 50 лет вместеPhoto26 ноября, 07:22 • 10233 просмотра
Напряженная ситуация на Юге Украины: враг манипулирует обществом, распространяя панические настроения - Генштаб10:28 • 8476 просмотра
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto12:02 • 14779 просмотра
публикации
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo14:17 • 1648 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto13:53 • 4832 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto13:23 • 10082 просмотра
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto12:02 • 15158 просмотра
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили11:49 • 13518 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Женева
Европа
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 27920 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 62412 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 79788 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 80088 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 86908 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Дипломатка

Члена семьи пресс-секретаря Белого дома Ливитт «внезапно задержали» офицеры миграционной службы – СМИ

Киев • УНН

 • 916 просмотра

Сотрудники Миграционной и таможенной правоохранительной службы США задержали Бруну Феррейру, мать сына брата пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт. Женщина прибыла в США ребенком, ее адвокат утверждает, что она находилась в процессе получения вида на жительство.

Члена семьи пресс-секретаря Белого дома Ливитт «внезапно задержали» офицеры миграционной службы – СМИ

Женщину, имеющую тесные родственные связи с пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Ливитт, задержали сотрудники Миграционной и таможенной правоохранительной службы США (ICE), сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Бруну Феррейру взяли под стражу в Ревире в штате Массачусетс, и ее отправили в учреждение ICE на юге Луизианы.

"У нее есть 11-летний сын от брата Ливитт, Майкла Ливитта. Маленький мальчик, Майкл Ливитт-младший, назван в честь отца", - пишет издание.

Феррейра прибыла в Соединенные Штаты, когда была ребенком, вместе со своей семьей, приехавшей из Бразилии.

Ее адвокат сказал, что она прибыла в 1998 году по федеральной программе DACA и находилась в процессе получения вида на жительство.

Майкл Ливитт в своем заявлении заявил, что 11-летний мальчик постоянно проживает с ним и его женой, но всегда поддерживал отношения со своей биологической матерью.

Он рассказал WBUR, что его "единственным беспокойством всегда была безопасность, благополучие и конфиденциальность [его] сына".

Майкл сказал, что маленький мальчик не имел возможности поговорить с мамой с тех пор, как ее задержала ICE "несколько недель назад".

Источник, знакомый с семейными событиями, сообщил Daily Mail, что Ливитт не разговаривала с матерью своего племянника много лет.

"Этот человек является матерью племянника Кэролайн, и они не разговаривали много лет", – сказал инсайдер.

"Ребенок проживал постоянно в Нью-Гэмпшире с отцом с момента рождения. Она никогда не проживала с матерью", - сказал источник.

Представитель Министерства внутренней безопасности США сообщила Daily Mail, что Феррейра является "преступным нелегальным иммигрантом", которая "имела предыдущий арест за избиение". "Она въехала в США по туристической визе B2, которая требовала от нее выезда из США до 6 июня 1999 года", - сказала представитель.

"Во времена президента Трампа и секретаря Ноэма все лица, незаконно находящиеся в Соединенных Штатах, подлежат депортации", - добавила она.

Тодд Померло, адвокат, представляющий Феррейру, сказал, что она была полностью ошеломлена своим задержанием и раскритиковал обвинения DHS относительно якобы выдвинутого против нее уголовного обвинения. "У Бруны нет никакой судимости, - сказал Померло. - Я не знаю, откуда это взялось. Покажите нам доказательства. Никаких обвинений нет. Она не является преступным нелегальным иммигрантом. Она фактически получает вид на жительство, и ее внезапно задержали и забрали у ее маленького ребенка прямо перед Днем благодарения".

Администрация Трампа планирует пересмотр статуса всех беженцев в США, принятых во времена Байдена - СМИ26.11.25, 08:50 • 2904 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Луизиана
Министерство внутренней безопасности США
Каролин Ливитт
Бразилия
Дональд Трамп
Соединённые Штаты