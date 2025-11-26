Члена семьи пресс-секретаря Белого дома Ливитт «внезапно задержали» офицеры миграционной службы – СМИ

Женщину, имеющую тесные родственные связи с пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Ливитт, задержали сотрудники Миграционной и таможенной правоохранительной службы США (ICE), сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Бруну Феррейру взяли под стражу в Ревире в штате Массачусетс, и ее отправили в учреждение ICE на юге Луизианы.

"У нее есть 11-летний сын от брата Ливитт, Майкла Ливитта. Маленький мальчик, Майкл Ливитт-младший, назван в честь отца", - пишет издание.

Феррейра прибыла в Соединенные Штаты, когда была ребенком, вместе со своей семьей, приехавшей из Бразилии.

Ее адвокат сказал, что она прибыла в 1998 году по федеральной программе DACA и находилась в процессе получения вида на жительство.

Майкл Ливитт в своем заявлении заявил, что 11-летний мальчик постоянно проживает с ним и его женой, но всегда поддерживал отношения со своей биологической матерью.

Он рассказал WBUR, что его "единственным беспокойством всегда была безопасность, благополучие и конфиденциальность [его] сына".

Майкл сказал, что маленький мальчик не имел возможности поговорить с мамой с тех пор, как ее задержала ICE "несколько недель назад".

Источник, знакомый с семейными событиями, сообщил Daily Mail, что Ливитт не разговаривала с матерью своего племянника много лет.

"Этот человек является матерью племянника Кэролайн, и они не разговаривали много лет", – сказал инсайдер.

"Ребенок проживал постоянно в Нью-Гэмпшире с отцом с момента рождения. Она никогда не проживала с матерью", - сказал источник.

Представитель Министерства внутренней безопасности США сообщила Daily Mail, что Феррейра является "преступным нелегальным иммигрантом", которая "имела предыдущий арест за избиение". "Она въехала в США по туристической визе B2, которая требовала от нее выезда из США до 6 июня 1999 года", - сказала представитель.

"Во времена президента Трампа и секретаря Ноэма все лица, незаконно находящиеся в Соединенных Штатах, подлежат депортации", - добавила она.

Тодд Померло, адвокат, представляющий Феррейру, сказал, что она была полностью ошеломлена своим задержанием и раскритиковал обвинения DHS относительно якобы выдвинутого против нее уголовного обвинения. "У Бруны нет никакой судимости, - сказал Померло. - Я не знаю, откуда это взялось. Покажите нам доказательства. Никаких обвинений нет. Она не является преступным нелегальным иммигрантом. Она фактически получает вид на жительство, и ее внезапно задержали и забрали у ее маленького ребенка прямо перед Днем благодарения".

