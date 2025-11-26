Члена родини речниці Білого дому Лівітт "раптово затримали" офіцери міграційної служби - ЗМІ

Жінку, яка має тісні родинні зв'язки з прессекретарем Білого дому Керолайн Лівітт, затримали співробітники Міграційної та митної правоохоронної служби США (ICE), повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Бруну Феррейру взяли під варту в Ревірі у штаті Массачусетс, і її відправили в установу ICE на півдні Луїзіани.

"У неї є 11-річний син від брата Лівітт, Майкла Лівітта. Маленький хлопчик, Майкл Лівітт-молодший, названий на честь батька", - пише видання.

Феррейра прибула до Сполучених Штатів, коли була дитиною, разом зі своєю родиною, яка приїхала з Бразилії.

Її адвокат сказав, що вона прибула в 1998 році за федеральною програмою DACA і перебувала в процесі отримання посвідки на проживання.

Майкл Лівітт у своїй заяві заявив, що 11-річний хлопчик постійно проживає з ним та його дружиною, але завжди підтримував стосунки зі своєю біологічною матір'ю.

Він розповів WBUR, що його "єдиним занепокоєнням завжди була безпека, благополуччя та конфіденційність [його] сина".

Майкл сказав, що маленький хлопчик не мав можливості поговорити з мамою з того часу, як її затримала ICE "кілька тижнів тому".

Джерело, знайоме з сімейними подіями, повідомило Daily Mail, що Лівітт не розмовляла з матір'ю свого племінника багато років.

"Ця особа є матір'ю племінника Керолайн, і вони не розмовляли багато років", – сказав інсайдер.

"Дитина проживала постійно в Нью-Гемпширі з батьком з моменту народження. Вона ніколи не проживала з матір'ю", - сказало джерело.

Речниця Міністерства внутрішньої безпеки США повідомила Daily Mail, що Феррейра є "злочинний нелегальний іммігрант", яка "мала попередній арешт за побиття". "Вона в'їхала до США за туристичною візою B2, яка вимагала від неї виїзду з США до 6 червня 1999 року", - сказала речниця.

"За часів президента Трампа та секретаря Ноем усі особи, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах, підлягають депортації", - додала вона.

Тодд Померло, адвокат, який представляє Феррейру, сказав, що вона була повністю приголомшена своїм затриманням і розкритикувала обвинувачення DHS щодо нібито висунутого проти неї кримінального обвинувачення. "У Бруни немає жодної судимості, - сказав Померло. - Я не знаю, звідки це взялося. Покажіть нам докази. Жодних обвинувачень немає. Вона не є злочинним нелегальним іммігрантом. Вона фактично отримує посвідку на проживання, і її раптово затримали та забрали у її маленької дитини прямо перед Днем подяки".

