ukenru
13:23 • 4914 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
11:49 • 10223 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли
10:00 • 10777 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 17353 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 31134 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 28115 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 17949 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
26 листопада, 07:00 • 30976 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
26 листопада, 06:31 • 16926 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
26 листопада, 06:07 • 14410 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
Меню
Члена родини речниці Білого дому Лівітт "раптово затримали" офіцери міграційної служби - ЗМІ

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Співробітники Міграційної та митної правоохоронної служби США затримали Бруну Феррейру, матір сина брата прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт. Жінка прибула до США дитиною, її адвокат стверджує, що вона перебувала в процесі отримання посвідки на проживання.

Члена родини речниці Білого дому Лівітт "раптово затримали" офіцери міграційної служби - ЗМІ

Жінку, яка має тісні родинні зв'язки з прессекретарем Білого дому Керолайн Лівітт, затримали співробітники Міграційної та митної правоохоронної служби США (ICE), повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Бруну Феррейру взяли під варту в Ревірі у штаті Массачусетс, і її відправили в установу ICE на півдні Луїзіани.

"У неї є 11-річний син від брата Лівітт, Майкла Лівітта. Маленький хлопчик, Майкл Лівітт-молодший, названий на честь батька", - пише видання.

Феррейра прибула до Сполучених Штатів, коли була дитиною, разом зі своєю родиною, яка приїхала з Бразилії.

Її адвокат сказав, що вона прибула в 1998 році за федеральною програмою DACA і перебувала в процесі отримання посвідки на проживання.

Майкл Лівітт у своїй заяві заявив, що 11-річний хлопчик постійно проживає з ним та його дружиною, але завжди підтримував стосунки зі своєю біологічною матір'ю.

Він розповів WBUR, що його "єдиним занепокоєнням завжди була безпека, благополуччя та конфіденційність [його] сина".

Майкл сказав, що маленький хлопчик не мав можливості поговорити з мамою з того часу, як її затримала ICE "кілька тижнів тому".

Джерело, знайоме з сімейними подіями, повідомило Daily Mail, що Лівітт не розмовляла з матір'ю свого племінника багато років.

"Ця особа є матір'ю племінника Керолайн, і вони не розмовляли багато років", – сказав інсайдер.

"Дитина проживала постійно в Нью-Гемпширі з батьком з моменту народження. Вона ніколи не проживала з матір'ю", - сказало джерело.

Речниця Міністерства внутрішньої безпеки США повідомила Daily Mail, що Феррейра є "злочинний нелегальний іммігрант", яка "мала попередній арешт за побиття". "Вона в'їхала до США за туристичною візою B2, яка вимагала від неї виїзду з США до 6 червня 1999 року", - сказала речниця.

"За часів президента Трампа та секретаря Ноем усі особи, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах, підлягають депортації", - додала вона.

Тодд Померло, адвокат, який представляє Феррейру, сказав, що вона була повністю приголомшена своїм затриманням і розкритикувала обвинувачення DHS щодо нібито висунутого проти неї кримінального обвинувачення. "У Бруни немає жодної судимості, - сказав Померло. - Я не знаю, звідки це взялося. Покажіть нам докази. Жодних обвинувачень немає. Вона не є злочинним нелегальним іммігрантом. Вона фактично отримує посвідку на проживання, і її раптово затримали та забрали у її маленької дитини прямо перед Днем подяки".

Адміністрація Трампа планує перегляд статусу усіх біженців у США, прийнятих за часів Байдена - ЗМІ26.11.25, 08:50 • 2858 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Луїзіана
Міністерство національної безпеки США
Керолайн Левітт
Бразилія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки