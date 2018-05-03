Чийгоз: найти таких адвокатов, как Николай Полозов - трудно

Он также прокомментировал, что часть адвокатов в Крыму является украинскими гражданами, а часть — гражданами РФ: “К сожалению, это самое больное наше место, потому что найти таких, как Полозов, это сложно. Таких, которые были бы политически готовы к таким процессам. А в этом случае (речь идет об адвокатах в Крыму) очень сложно находить адвокатов, которые бы понимали, что это, наконец, еще и долг человека, наделенного статусом адвоката... Есть небольшая, к сожалению, группа адвокатов, которые стараются, как могут. Но здесь надо шире смотреть. Полозов — не просто как адвокат занимался юридической частью вопроса... Он был транслятором — весь мир знал. Он выходил и отчитывался не только о том, что суд незаконно что-то принял. Это и так всем понятно, кому еще это непонятно? Но выходить и говорить надо. И говорить, что граждане Украины в настоящее время сидят в СИЗО, что они сидят, потому что граждане Украины, что по национальному признаку группа сидит, что идет террор по национальному признаку. Вот эти вещи, к сожалению, отсутствуют. Большинство адвокатов пытаются свести к несоблюдению норм закона ... А тут идет политический фактор. И транслировать надо политические процессы”.

Как сообщал УНН, Чийгоза назначили уполномоченным по делам крымских политзаключенных.