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Чийгоз: найти таких адвокатов, как Николай Полозов - трудно

Киев • УНН

 • 10206 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Не все адвокаты в Крыму добросовестно выполняют свою работу относительно политзаключенных. О таком заявил в эфире “5 канала” заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает УНН.

Чийгоз: найти таких адвокатов, как Николай Полозов - трудно

Он также прокомментировал, что часть адвокатов в Крыму является украинскими гражданами, а часть — гражданами РФ: “К сожалению, это самое больное наше место, потому что найти таких, как Полозов, это сложно. Таких, которые были бы политически готовы к таким процессам. А в этом случае (речь идет об адвокатах в Крыму) очень сложно находить адвокатов, которые бы понимали, что это, наконец, еще и долг человека, наделенного статусом адвоката... Есть небольшая, к сожалению, группа адвокатов, которые стараются, как могут. Но здесь надо шире смотреть. Полозов — не просто как адвокат занимался юридической частью вопроса... Он был транслятором — весь мир знал. Он выходил и отчитывался не только о том, что суд незаконно что-то принял. Это и так всем понятно, кому еще это непонятно? Но выходить и говорить надо. И говорить, что граждане Украины в настоящее время сидят в СИЗО, что они сидят, потому что граждане Украины, что по национальному признаку группа сидит, что идет террор по национальному признаку. Вот эти вещи, к сожалению, отсутствуют. Большинство адвокатов пытаются свести к несоблюдению норм закона ... А тут идет политический фактор. И транслировать надо политические процессы”.

Как сообщал УНН, Чийгоза назначили уполномоченным по делам крымских политзаключенных.

Украинские Национальные Новости

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