Чийгоз: Знайти таких адвокатів, як Микола Полозов – важко

Він також прокоментував те, що частина адвокатів у Криму є українськими громадянами, а частина — громадянами РФ: “На жаль, це найболючіше наше місце, тому що знайти таких, як Полозов, це складно. Таких, які були б політично готові до таких процесів. А в цьому разі (йдеться про адвокатів у Криму) дуже складно знаходити адвокатів, які розуміли б, що це, зрештою, ще й обов’язок людини, наділеної статусом адвоката... Є невелика, на жаль, група адвокатів, які стараються, як можуть. Але тут треба ширше дивитися. Полозов — не просто як адвокат займався юридичною частиною питання... Він був транслятором — весь світ знав. Він виходив і звітував не тільки про те, що суд незаконно щось ухвалив. Це і так всім зрозуміло, кому ще це незрозуміло? Але виходити і казати треба. І казати, що громадяни України нині сидять в СІЗО, що вони сидять, бо громадяни України, що за національною ознакою велика група сидить, що йде терор за національною ознакою. Оці речі, на жаль, відсутні. Більшість адвокатів намагаються звести до недотримання норм закону... А тут іде політичний фактор. І транслювати треба політичні процеси”.

Як повідомляв УНН, Чийгоза призначили уповноваженим у справах кримських політв’язнів.