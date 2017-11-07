Чийгоз: первые полгода после задержания меня почти не трогали

"Меня первые полгода вообще почти не трогали - они лихорадочно искали, что же туда пришить", - сказал он.

По словам Чийгоза, жену первый раз увидел где-то через четыре месяца, а ориентировочно через восемь месяцев - отца и мать.

"Они сказали мне оба: "Тебя мысли твои погубят". Отец сказал: "Разберись с мыслями, о нас не думай. Мы знаем, за что ты здесь, и ты должен достойно это пройти". Больше я их не видел", - рассказал он.

Заместитель председателя Меджлиса подчеркнул, что условия свиданий в СИЗО были пыткам, "особенно для мамы, у которой очень давно болели ноги".

"Мне не говорили, что она болеет тяжело. Когда я иногда с ней разговаривал, она говорила: "Просто ноги болят". Я считал, что все-таки увижу ее. И по возрасту она не такая старая была. Но когда уже все - сестры, жена не смогли скрывать. Это она уже год болела. Я стал говорить суду, чтобы мне дали возможность встретиться. Мне трижды отказывали, но в один момент меня вдруг во время перерыва, надев мешок, отвезли к матери. И я хоть смог с ней проститься перед смертью. Через несколько дней она умерла", - рассказал Чийгоз.

Как сообщал УНН, Чийгоз заверил, что вернется в Крым любыми путями.