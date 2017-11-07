Чийгоз: первые полгода после задержания меня почти не трогали
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал, что после того, как его задержали, то полгода вообще почти не трогали, потому что думали, как "сшить дело". Об этом Ахтем Чийгоз сказал в интервью "Крим.Реалии", передает УНН.
"Меня первые полгода вообще почти не трогали - они лихорадочно искали, что же туда пришить", - сказал он.
По словам Чийгоза, жену первый раз увидел где-то через четыре месяца, а ориентировочно через восемь месяцев - отца и мать.
"Они сказали мне оба: "Тебя мысли твои погубят". Отец сказал: "Разберись с мыслями, о нас не думай. Мы знаем, за что ты здесь, и ты должен достойно это пройти". Больше я их не видел", - рассказал он.
Заместитель председателя Меджлиса подчеркнул, что условия свиданий в СИЗО были пыткам, "особенно для мамы, у которой очень давно болели ноги".
"Мне не говорили, что она болеет тяжело. Когда я иногда с ней разговаривал, она говорила: "Просто ноги болят". Я считал, что все-таки увижу ее. И по возрасту она не такая старая была. Но когда уже все - сестры, жена не смогли скрывать. Это она уже год болела. Я стал говорить суду, чтобы мне дали возможность встретиться. Мне трижды отказывали, но в один момент меня вдруг во время перерыва, надев мешок, отвезли к матери. И я хоть смог с ней проститься перед смертью. Через несколько дней она умерла", - рассказал Чийгоз.
Как сообщал УНН, Чийгоз заверил, что вернется в Крым любыми путями.