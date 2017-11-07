Чийгоз: перші півроку після затримання мене майже не чіпали

“Мене перші півроку взагалі майже не чіпали — вони гарячково шукали, що ж туди пришити”, — сказав він.

За словами Чийгоза, дружину перший раз побачив десь через чотири місяці, а орієнтовно через вісім місяців — батька та матір.

“Вони сказали мені обоє: "Тебе думки твої погублять“. Батько сказав: "Розберися з думками, про нас не думай. Ми знаємо, за що ти тут, і ти повинен гідно це пройти". Більше я їх не бачив”, — розповів він.

Заступник голови Меджлісу підкреслив, що умови побачень в СІЗО були катуванням, “особливо для мами, у якої дуже давно хворіли ноги”.

“Мені не говорили, що вона хворіє важко. Коли я іноді з нею розмовляв, вона говорила: „Просто ноги болять“. Я вважав, що все-таки побачу її. І за віком вона не така стара була. Але коли вже все — сестри, дружина не змогли приховувати. Це вона вже рік хворіла. Я став говорити суду, щоб мені дали можливість зустрітися. Мені тричі відмовляли, але в один момент мене раптом під час перерви, надівши мішок, відвезли до матері. І я хоч зміг з нею попрощатися перед смертю. Через кілька днів вона померла”, — розповів Чийгоз.

Як повідомляв УНН, Чийгоз запевнив, що повернеться до Криму будь-якими шляхами.