Чийгоз: Балух придерживается голодовки 43 дня и прекращать ее не планирует

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

“Голодовки он придерживается. До суде он ее точно не снимет. На прошлой неделе его пытались кормить, но он отказался. Он стойко держится”, — отметил.

Как сообщал УНН, осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает голодовку, хотя на прекращении протеста настаивали представители СИЗО Симферополя.