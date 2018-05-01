Чийгоз: Балух дотримується голодування 43 дні та припиняти його не планує
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Засуджений в анексованому РФ Криму український активіст Володимир Балух продовжує оголошене 43 дні тому голодування і не планує його припиняти. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
“Голодування він дотримується. До суду він його точно не зніме. Минулого тижня його намагалися годувати, але він відмовився. Він стійко тримається”, — зазначив.
Як повідомляв УНН, засуджений у Криму український активіст Володимир Балух продовжує голодування, хоча раніше на припиненні протесту наполягали представники СІЗО Сімферополя.