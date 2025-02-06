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Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

Киев  •  УНН

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Руководитель АРМА Елена Дума обвинила Transparency International в блокировании продажи санкционных активов. Эксперт Дмитрий Громаков назвал это манипуляцией для избежания ответственности за собственные провалы.

Попытки главы Агентства по розыску и менеджменту активов Елены Думы переложить ответственность за свои неудачи на Transparency International Ukraine являются обычной манипуляцией. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший секретарь Общественного совета при АРМА Дмитрий Громаков.

Детали

Недавно глава АРМА заявила, что механизм санкционной продажи активов, который поддерживает Transparency International, якобы блокирует наполнение госбюджета. По ее словам, сейчас наблюдается целенаправленная кампания, в том числе и со стороны ТИ, с "продвижением" резонансного кейса яхты медведчука под санкции, что якобы заблокирует возможность наполнения бюджета.

По мнению Дмитрия Громакова, таким образом руководитель АРМА просто пытается снять с себя ответственность за то, что агентству не удалось довести это дело до завершения.

На кону стоит ее репутация, и это сообщение - это чистая манипуляция для того, чтобы действительно отвлечь внимание от своих ошибок и от своих недоработок, и переложить ответственность на какие-то внешние факторы, которые сегодня находятся также под давлением,

- отметил он.

По его словам, основная причина проблемы с продажей яхты экс-нардепа-предателя заключается в том, что в числе ее владельцев были не только лица, связанные с медведчуком, но и зарубежные компании, что юридически усложняет ее продажу.

Именно поэтому она сегодня невозможность реализовать, перекладывает на внешний какой-то субъект, который, скажем так, не имеет отношения к этому процессу,

- подчеркнул эксперт.

Громаков предостерегает, что подобные заявления руководства АРМА могут негативно повлиять на международный имидж Украины.

Международные партнеры не воспримут эту критику (Transparency International - ред.), и Украина в этом случае будет выставляться как субъект, который согласен ради своих интересов нарушить правила... Это очень шаткая такая дорожка, на которую госпожа Елена выводит Украину. Это о правовом сознании и, скажем так, развитии правовой культуры,

- добавил он.

Напомним

Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами. В частности, аудиторы акцентировали на таких проблемах: несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов; неполные данные об активах в реестре; неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.

Однако, глава АРМА Елена Дума назвала аудит "беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности". Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 г. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных в ходе аудита. 

В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимость реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства пока вызывает серьезные предостережения, в том числе и у международных партнеров.

Ранее в Transparency International Ukraine критиковали АРМА за несоответствие европейским стандартам. Антикоррупционные эксперты указывали, что довольно часто наблюдается "противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществополитика
ukrainaУкраина

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