Чиста маніпуляція: експерт про спробу Думи перекласти провину за провали АРМА

Спроби голови Агентства з розшуку і менеджменту активів Олени Думи перекласти відповідальність за свої невдачі на Transparency International Ukraine є звичайною маніпуляцією. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив колишній секретар Громадської ради при АРМА Дмитро Громаков.

Деталі

Нещодавно голова АРМА заявила, що механізм санкційного продажу активів, який підтримує Transparency International, нібито блокує наповнення держбюджету. За її словами, наразі спостерігається цілеспрямована кампанія, у тому числі і з боку ТІ, з "просуванням" резонансного кейсу яхти медведчука під санкції, що нібито заблокує можливість наповнення бюджету.

На думку Дмитра Громакова, таким чином керівниця АРМА просто намагається зняти з себе відповідальність за те, що агентству не вдалося довести цю справу до завершення.

На кону стоїть її репутація, і цей допис – це чиста маніпуляція для того, щоб дійсно відвернути увагу від своїх помилок і від своїх недопрацювань, і перекласти відповідальність на якісь зовнішні фактори, які сьогодні знаходяться також під тиском, - зазначив він.

За його словами, основна причина проблеми з продажем яхти екснардепа-зрадника полягає в тому, що в числі її власників були не лише особи, пов’язані з медведчуком, а й закордонні компанії, що юридично ускладнює її продаж.

Саме тому вона сьогодні неможливість реалізувати, перекладає на зовнішній якийсь суб'єкт, який, скажімо так, не стосується цього процесу, - підкреслив експерт.

Громаков застерігає, що подібні заяви керівництва АРМА можуть негативно вплинути на міжнародний імідж України.

Міжнародні партнери не сприймуть цю критику (Transparency International - ред.), і Україна в цьому випадку буде виставлятися як суб'єкт, який згоден заради своїх інтересів порушити правила… Це дуже хитка така доріжка, на яку пані Олена виводить Україну. Це про правову свідомість і, скажімо так, розвиток правової культури, - додав він.

Нагадаємо

Рахункова палата провела аудит АРМА за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року, який показав суттєві проблеми в управлінні арештованими активами. Зокрема, аудитори акцентували на таких проблемах: недосконалість механізмів відбору управителів і оцінювачів конфіскованих активів; неповні дані про активи у реєстрі; неврегульовані взаємовідносини між АРМА та органами прокуратури й органами досудового розслідування.

Однак, голова АРМА Олена Дума назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році.Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту.

У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідності реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.

Раніше у Transparency International Ukraine критикували АРМА за невідповідність європейським стандартам. Антикорупційні експерти вказували, що досить часто спостерігається "суперечлива комунікація з боку агентства чи його посадових осіб, поєднана з популізмом, порушення презумпції невинуватості та відсутністю розуміння компетенції державних органів".