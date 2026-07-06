Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 3300 человек
Киев • УНН
Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 3300 человек. Временная президентка Делси Родригес объявила о создании нового подразделения для реагирования на катастрофы.
Число погибших в результате разрушительных землетрясений, произошедших в Венесуэле в конце июня, превысило 3300 человек. Об этом сообщают AFP и Reuters, пишет УНН.
Детали
Временная президентка Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна сохранит стабильность, несмотря на последствия стихийного бедствия. По ее словам, в обществе царит солидарность, а власти не допустят массовых беспорядков.
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Многие жители Венесуэлы раскритиковали реакцию правительства на землетрясения, однако Родригес заявила, что в пострадавшие районы были направлены тысячи государственных служащих для ликвидации последствий катастрофы и помощи населению.
В стране создадут новое подразделение для реагирования на катастрофы
Во время выступления по случаю Дня независимости Родригес объявила о создании нового подразделения вооруженных сил, которое будет специализироваться на реагировании на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия.
По официальным данным, после землетрясений тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы в пострадавших районах продолжаются.
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