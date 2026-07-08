Число жертв российских атак на Киев возросло до трех, 10 пострадавших - мэр
Киев • УНН
В Киеве в результате вражеских атак с начала суток погибли трое жителей, 10 человек пострадали. Восемь раненых госпитализированы, сообщил мэр Виталий Кличко.
В Киеве количество жертв российских атак с начала суток возросло до трех, известно о 10 пострадавших. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
10 пострадавших на данный момент в столице в результате атаки вражеских БПЛА. 8 раненых медики госпитализировали. По данным медиков, погибли трое жителей столицы
Фото - Андрей Ходьков
Напомним
Сегодня в Деснянском районе столицы, по предварительной информации, вражеский БПЛА упал и взорвался вблизи газораспределительной станции.
Как сообщал УНН, рф ночью атаковала Киев баллистикой. Было известно о 1 погибшей и 2 раненых лицах.