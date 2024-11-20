Число жертв ракетного удара по Одессе 18 ноября продолжает расти
Киев • УНН
В Одессе умер еще один пострадавший от ракетного удара РФ 18 ноября, общее количество жертв возросло до 11 человек. Среди погибших-7 правоохранителей, еще 55 человек получили ранения.
Число погибших из-за атаки армии рф на Одессу 18 ноября возросло до 11, сообщил в среду мэр города Геннадий Труханов, передает УНН.
К сожалению количество жертв атаки по Одессе 18 ноября возросло до 11. Сегодня в городской больнице скончался мужчина. Медики отчаянно боролись за его жизнь, но травмы были очень тяжелыми
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Было известно, что в результате удара баллистической ракетой по жилому району Одессы погибли 10 человек, среди них 7 полицейских. Еще 55 человек получили ранения.