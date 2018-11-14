Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 48

“Сегодня были обнаружены останки еще шестерых человек. Это доказывает число погибших до 48”, — информировал Хонеа. По его словам, все жертвы погибли в своих домах в городе Парадайс, практически уничтожено огнем.

Напоминаем, как сообщала ранее газета The New York Times, пожар, которому присвоено название “Кэмп”, выжег все на территории площадью 418 кв. км и уничтожил более 7,6 тысяч домов и строений. По данным Управления лесного хозяйства и пожарной охраны штата, огонь сжег свыше 6,5 тысяч жилых зданий и 260 построек коммерческого назначения. “Кэмп” локализован на 30% по сравнению с 25% сутки назад.

Для борьбы с огнем в округе Бьютт мобилизовано более 5,1 тысячи пожарных, 622 единицы спецтехники, 21 вертолет, 107 бульдозеров и 71 автоцистерна для перевозки воды. Порядка 200 человек числятся пропавшими без вести.