Число жертв пожеж в Каліфорнії зросло до 48
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Число жертв природної пожежі в американському окрузі Бьютт на півночі Каліфорнії зросло з 42 до 48 осіб. Про це повідомив у вівторок шериф Бьютт Корі Хонеа на прес-конференції, трансляцію якої вела телекомпанія ABC, передає УНН з посиланням на матеріал телекомпанії.
“Сьогодні були виявлені останки ще шістьох осіб. Це доводить число загиблих до 48”, — інформував Хонеа. За його словами, всі жертви загинули в своїх будинках в місті Парадайс, практично знищене вогнем.
Нагадуємо, як повідомляла раніше газета The New York Times, пожежа, якій присвоєно назву “Кемп”, випалила все на території площею 418 кв. км і знищила більше 7,6 тисяч будинків і будівель. За даними Управління лісового господарства та пожежної охорони штату, вогонь спалив понад 6,5 тисячі житлових будинків і 260 будівель комерційного призначення. “Кемп” локалізована на 30% в порівнянні з 25% добу назад.
Для боротьби з вогнем в окрузі Бьютт мобілізовано понад 5,1 тисячі пожежників, 622 одиниці спецтехніки, 21 вертоліт, 107 бульдозерів і 71 автоцистерна для перевезення води. Близько 200 осіб вважаються зниклими без вести.