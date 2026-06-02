Число жертв ночной атаки рф на Днепр возросло до 15 человек, под завалами нашли еще три тела

В результате ночной атаки рф на Днепр количество жертв возросло до 15, из-под завалов извлекли тела двух женщин и мужчины. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

В ночь на 2 июня рф нанесла удар по Днепру. Как ранее сообщал УНН, было известно о 12 погибших и более 30 раненых.