Число жертв наводнения в Непале возросло до 55
Киев • УНН
Число погибших в результате наводнения возросло до 55. К поисково-спасательной операции привлекли 574 спасателя, полицию и военнослужащих.
Число жертв наводнения на границе между Непалом и Китаем выросло до 55, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Число погибших выросло до 55
Китайский государственный телеканал CCTV сообщил, что власти направили на тибетский пограничный переход Гиронг не менее 574 спасателей.
Ранее один из спасателей сообщил CCTV, что команде потребуется не менее четырех часов, чтобы добраться до места происшествия из-за полутораметрового слоя ила, блокирующего дороги, ведущие в пострадавший район.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал провести "всесторонние" поисковые работы по поиску пропавших без вести, а также усилить мониторинг и системы раннего предупреждения для предотвращения вторичных катастроф.
Премьер-министр Непала Балендра Шах заявил, что полиция и военнослужащие присоединяются к спасательной операции.
"Даны указания… переместить людей, живущих в низинах, в более безопасные места", — сказал он.
"Жителям, находящимся вдоль реки, рекомендуется проявлять особую осторожность и сохранять бдительность".
Наводнение на границе Китая и Непала унесло жизни 31 человека, сотни пропали без вести26.08.26, 16:43 • 3214 просмотров