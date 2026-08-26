Кількість жертв повені у Непалі зросла до 55
Київ • УНН
Кількість загиблих унаслідок повені зросла до 55. До пошуково-рятувальної операції залучили 574 рятувальників, поліцію та військових.
Кількість жертв повені на кордоні між Непалом та Китаєм зросла до 55, передає УНН із посиланням на Reuters.
Кількість загиблих зросла до 55
Китайський державний телеканал CCTV повідомив, що влада направила до тибетського прикордонного переходу Гіронг не менше 574 рятувальників.
Раніше один із рятувальників повідомив CCTV, що команді потрібно не менше чотирьох годин, щоб дістатися місця події через замулювання глибиною 1,5 метра, яке блокує шляхи, що ведуть до постраждалого району.
Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав до "всебічних" пошукових робіт з пошуку зниклих безвісти, а також посилення моніторингу та систем раннього попередження для запобігання вторинним катастрофам.
Прем'єр-міністр Непалу Балендра Шах заявив, що поліція та військові приєднуються до рятувальної операції.
"Дані вказівки… перемістити людей, які живуть у низинах, у безпечніші місця", — сказав він.
"Жителям, що знаходяться вздовж річки, рекомендується виявляти особливу обережність та зберігати пильність".
Повінь на кордоні Китаю та Непалу забрала життя 31 людини, сотні зникли безвісти26.08.26, 16:43 • 3630 переглядiв