Число жертв двойного землетрясения в Венесуэле превысило 5,5 тысячи
Киев • УНН
По данным главы Национальной ассамблеи, число погибших достигло 5546 человек. Помощь получили 128 324 семьи, а 17 907 человек остались без крова.
Число погибших в результате двойного землетрясения, произошедшего в Венесуэле месяц назад, возросло до 5546, согласно отчету, опубликованному в эту пятницу председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригесом, пишет УНН.
Детали
Как указано, помощь правительства получили 128 324 семьи, убежище предоставлено 23 811 людям.
На сегодняшний день 17 907 человек остались без крова, 6462 выживших были спасены, а 16 740 получили ранения.
Количество поврежденных зданий остается на уровне 856, а количество полностью разрушенных зданий – 190.
После землетрясения, вызвавшего 1500 афтершоков, как указано, было распределено в общей сложности 51 215 582 литра воды, доставлено 10 977 тонн продуктов питания.
Дополнение
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 баллов, которые потрясли Венесуэлу 24 июня, нанесли прямой физический ущерб на сумму 19,6 миллиарда долларов, но стоимость восстановления может быть вдвое больше или даже больше, говорится в предварительной оценке Всемирного банка, опубликованной 24 июля.