Число жертв атаки рф на Киев 29 ноября возросло до трех

Число жертв массированной атаки рф на Киев 29 ноября возросло до трех - в больнице скончался пострадавший мужчина, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во вторник в Telegram, пишет УНН.

В больнице скончался мужчина, пострадавший во время вражеского обстрела столицы 29 ноября и находившийся в тяжелом состоянии. Это третья жертва массированной атаки врага на Киев 29 ноября - сообщил Кличко.

Уже 37 пострадавших в Киеве в результате ночной атаки рф