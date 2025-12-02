Число жертв атаки рф на Киев 29 ноября возросло до трех
Киев • УНН
В больнице скончался мужчина, пострадавший во время обстрела Киева 29 ноября. Это третья жертва массированной атаки врага на столицу.
Число жертв массированной атаки рф на Киев 29 ноября возросло до трех - в больнице скончался пострадавший мужчина, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во вторник в Telegram, пишет УНН.
В больнице скончался мужчина, пострадавший во время вражеского обстрела столицы 29 ноября и находившийся в тяжелом состоянии. Это третья жертва массированной атаки врага на Киев 29 ноября
