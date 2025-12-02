Кількість жертв атаки рф на Київ 29 листопада зросла до трьох

Кількість жертв масованої атаки рф на Київ 29 листопада зросла до трьох - у лікарні помер постраждалий чоловік, повідомив мер столиці Віталій Кличко у вівторок у Telegram, пише УНН.

У лікарні помер чоловік, який постраждав під час ворожого обстрілу столиці 29 листопада та перебував у тяжкому стані. Це третя жертва масованої атаки ворога на Київ 29 листопада - повідомив Кличко.

Уже 37 постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки рф