Кількість жертв атаки рф на Київ 29 листопада зросла до трьох
Київ • УНН
У лікарні помер чоловік, який постраждав під час обстрілу Києва 29 листопада. Це третя жертва масованої атаки ворога на столицю.
Кількість жертв масованої атаки рф на Київ 29 листопада зросла до трьох - у лікарні помер постраждалий чоловік, повідомив мер столиці Віталій Кличко у вівторок у Telegram, пише УНН.
У лікарні помер чоловік, який постраждав під час ворожого обстрілу столиці 29 листопада та перебував у тяжкому стані. Це третя жертва масованої атаки ворога на Київ 29 листопада
Уже 37 постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки рф29.11.25, 12:22 • 4335 переглядiв