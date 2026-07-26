Число пострадавших от удара рф по АТБ в Чернигове возросло до 20, объявлен день траура
Киев • УНН
После российского удара по супермаркету АТБ в Чернигове 26 июля число пострадавших возросло до 20 человек, двое погибли, среди них 10-летняя девочка. В городе 27 июля объявлено Днем траура.
Количество пострадавших в результате российского удара по супермаркету АТБ в Чернигове 26 июля возросло до 20 человек. В городе 27 июля объявлено Днем траура, сообщает УНН со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.
Детали
Враг нанес удары по трем локациям: супермаркету АТБ, СТО и складскому помещению. За медицинской помощью обратились 20 человек, трое из них госпитализированы. К сожалению, двое человек погибли, среди них - 10-летняя девочка
В то же время начальник ГУНП Украины в Черниговской области Владимир Тимошко рассказал украинским СМИ, что по предварительным данным, дрон "Герань-4", которым россияне ударили по АТБ, был оборудован видеокамерой.
Напомним
В воскресенье, 26 июля, российский беспилотник попал в супермаркет АТБ в Чернигове. Погибли двое человек, среди них 10-летний ребенок, есть раненые.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал к усилению санкций против россии из-за ударов по гражданским объектам.