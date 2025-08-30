Число пострадавших от ночной атаки рф в Запорожье возросло
Киев • УНН
В Запорожье возросло число пострадавших от ночной вражеской атаки. Уже 24 человека обратились за медицинской помощью.
До 24 увеличилось количество пострадавших от ночной атаки рф в Запорожье, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Увеличилось количество пострадавших от ночной вражеской атаки. 24 пострадавших уже обратились за помощью к врачам
Напомним
Ранее сообщалось о 22 пострадавших и одном погибшем в Запорожье в результате атаки рф. Ночью враг нанес массированные удары по городу. Попадания зафиксированы в два пятиэтажных и пять частных жилых домов. Есть пожары, повреждены соседние сооружения.
Во время ликвидации последствий вражеского удара по Запорожью спасатели спасли четвероногого котика, сообщили в ГСЧС.