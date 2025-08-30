Кількість постраждалих від нічної атаки рф у Запоріжжі зросла
Київ • УНН
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих від нічної ворожої атаки. Вже 24 особи звернулися за медичною допомогою.
До 24 збільшилася кількість постраждалих від нічної атаки рф у Запоріжжі, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося про 22 постраждалих та одного загиблого у Запоріжжі внаслідок атаки рф. Вночі ворог завдав масованих ударів по місту. Влучання зафіксовано у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків. Є пожежі, пошкоджені сусідні споруди.
Під час ліквідації наслідків ворожого удару по Запоріжжю рятувальники врятували чотирилапого котика, повідомили у ДСНС.