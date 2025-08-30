Кількість постраждалих від нічної атаки рф у Запоріжжі зросла

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 38910 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 158942 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 134524 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 83192 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 92272 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 57789 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 115656 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 75292 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 71556 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 165176 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
0м/с
57%
750мм
Популярнi новини
Польща працює над врегулюванням статусу українців після вето Навроцького - МВС країни 29 серпня, 21:54 • 7254 перегляди
Дніпропетровська область під масованою атакою: вибухи у Дніпрі та Павлограді01:23 • 12940 перегляди
Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО02:05 • 12269 перегляди
Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні02:50 • 13297 перегляди
Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ06:01 • 6634 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 106639 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 111907 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 158943 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 134525 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 115656 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Іван Федоров
Кая Каллас
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 39483 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 175911 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 203488 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 204262 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 188854 перегляди
Актуальне
Starlink
«Калібр» (сімейство ракет)
MIM-104 Patriot
Falcon 9
SpaceX Starship

Кількість постраждалих від нічної атаки рф у Запоріжжі зросла

Київ • УНН

 • 1896 перегляди

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих від нічної ворожої атаки. Вже 24 особи звернулися за медичною допомогою.

Кількість постраждалих від нічної атаки рф у Запоріжжі зросла

До 24 збільшилася кількість постраждалих від нічної атаки рф у Запоріжжі, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН

Збільшилась кількість постраждалих від нічної ворожої атаки. 24 постраждалих вже звернулись за допомогою до лікарів

- повідомив Федоров.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося про 22 постраждалих та одного загиблого у Запоріжжі внаслідок атаки рф. Вночі ворог завдав масованих ударів по місту. Влучання зафіксовано у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків. Є пожежі, пошкоджені сусідні споруди.

Під час ліквідації наслідків ворожого удару по Запоріжжю рятувальники врятували чотирилапого котика, повідомили у ДСНС.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Запоріжжя