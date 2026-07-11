Число погибших в Сумах от авиаудара рф возросло до пяти
Киев • УНН
В Сумах в результате удара российских управляемых авиабомб погибло пять человек, среди которых ребенок. Количество пострадавших возросло до 30, пятеро в тяжелом состоянии.
Число погибших в результате удара российских управляемых авиабомб по Сумам возросло до пяти, сообщили в субботу глава Сумской ОВА Олег Григоров и в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Сумы: 5 человек погибли в результате авиаудара рф, среди них - ребенок
"К величайшему сожалению, в больнице скончался тяжелораненый мужчина", - уточнил Григоров в соцсетях.
По данным главы ОВА, количество пострадавших возросло до 30. Сейчас пятеро человек находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают всем необходимую помощь.
Как указали в ГСЧС, из-за попадания горели транспортные средства и балкон девятиэтажки. Спасатели ликвидировали все пожары.
Из дома спасатели эвакуировали 140 человек, из них 20 детей. На месте происшествия работают психологи ГСЧС.
Напомним
Ранее сообщалось о 4 погибших и 17 пострадавших в результате атаки рф на Сумы.
Количество пострадавших в Сумах после удара КАБами возросло до 17, среди погибших - ребенок11.07.26, 16:46 • 2062 просмотра